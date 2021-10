Bordighera: domani si riunisce la Commissione Affari Generali, si parlerà del trasferimento di un immobile sequestrato

Verrà discussa domani, nel corso della riunione della Commissione consiliare per gli affari generali e la programmazione (convocata a Palazzo del Parco alle 12.30), l’acquisizione da parte del comune, di un bene confiscato alla criminalità organizzata.

Si tratta un immobile che verrà trasferito con decreto dell’Agenzia nazionale competente. Nel corso della commissione si parlerà anche dei criteri per compartecipazione dei genitori al pagamento delle rette per gli studenti, della convenzione con Vallebona per la gestione del trasporto scolastico, dell’adesione alla trasformazione della società per la promozione dell’Università di Imperia e del nuovo regolamento di video sorveglianza della Municipale.

Nel corso della riunione sono previste anche alcune ratifiche di variazione al Bilancio triennale.