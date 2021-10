Ventimiglia: scoperta dalla Polizia una vera e propria casa di appuntamenti gestista da un transessuale

Una vera e propria casa di appuntamenti è stata scoperta dalla Polizia di Stato e indaga un transessuale italiano per favoreggiamento della prostituzione. L’indagine risale ad alcune settimane fa e ha visto impegnati gli agenti del Commissariato della città di confine che hanno appurato come il proprietario dell’appartamenti fosse estraneo ai fatti ed ignaro dell’attività di prostituzione che si svolgeva.

L’affittuario è un trentenne di origine pugliese, transessuale, ed è stato sorpreso sul posto da un agente che si è presentato in casa come (finto) cliente. L’uomo ha ammesso di esercitare la prostituzione da solo ma anche, per i clienti più esigenti, in coppia con una donna, poi identificata in una 50enne della Repubblica Domenicana, che ha confermato di ‘lavorare’ invariabilmente da sola o in coppia con il trans.

Gli investigatori hanno scoperto più di venti contatti telefonici certi avvenuti con altrettanti clienti soltanto negli ultimi due giorni e, a confermare le dichiarazioni rese, anche le affermazioni di uno dei tanti frequentatori della casa, fermato all’uscita poco prima del via all’operazione.

La coppia pubblicizzava l’attività su un noto social network specializzato, con inserzioni che specificavano i nomi, naturalmente di fantasia, e la possibilità di ricevere prestazioni personalizzate, anche in contemporanea, di un trans e di una ragazza. L’uomo è risultato intestatario del contratto di affitto e delle utenze, nonché artefice diretto delle inserzioni.

Per questo è stato indagato in stato di libertà per favoreggiamento della prostituzione.