‘Fuoco alle frontiere’: si tratta della scritta che si trovava fino a questa mattina, in corso Francia a Ventimiglia vicino allo svincolo per le ex caserme Gallardi. E’ stata rimossa dal personale del Comune intervenuto con la polizia locale.

Lo riporta l’agenzia Ansa che sostiene che la è quasi sicuramente dei 'No border'. Ora gli inquirenti stanno svolgendo accertamenti per risalire agli autori.