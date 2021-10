Bordighera: capretta viva trovata ieri sera in un cassonetto in frazione Borghetto San Nicolò

Una capretta è stata trovata viva in un cassonetto dei rifiuti di frazione Borghetto San Nicolò, a Bordighera. Lo riporta l’agenzia Ansa, che evidenzia come siano stati due passanti, che portavano in giro il loro cane, a trovarla verso le 21 di ieri e ad allertare i soccorsi.

I due avrebbero dei lamenti provenire dal cassonetto e hanno pensato che potesse trattarsi di un cinghiale. Aprendolo hanno trovato, sotto alcuni sacchetti dei rifiuti, la capretta ancora viva. Hanno avvertito i Carabinieri e il servizio veterinario.

La capretta è stata portata in una clinica veterinaria. All’animale è stato strappato il chip identificativo dall'orecchio. Ora sono incorso le indagini di rito per ricostruire la vicenda e risalire ai colpevoli.