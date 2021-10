Sanremo: le variazioni ai servizi di Amaie Energia per il 1° novembre

In occasione della festività di Tutti i Santi del 1° novembre alcuni servizi di Amaie Energia subiranno variazioni.

Raccolta e spazzamento resteranno invariati e si svolgeranno come da programma anche nella giornata della festività. Gli ecopunti del centro e quelli delle periferie (i “due minuti”) seguiranno gli orari consueti.

Gli uffici del Palafiori, il servizio distribuzione kit differenziata e il servizio di call center rimarranno chiusi come anche gli ecocentri di raccolta di Valle Armea e di Coldirodi.