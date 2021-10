Una pattuglia della Polizia Locale di Sanremo è tempestivamente intervenuta questo pomeriggio all'imbocco di via Duca d'Aosta, all'incrocio con l'Aurelia.

Un uomo si è sentito male mentre procedeva a bordo del proprio scooter; il conducente ha avuto la prontezza di fermarsi a bordo strada prima di accasciarsi al suolo.

Gli agenti intervenuti lo hanno subito soccorso chiedendo l'intervento di un'ambulanza del 118 che ha trasportato l'uomo in ospedale per accertamenti.