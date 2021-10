Calcio: Monday Night al 'Comunale', la Sanremese ospita la Lavagnese senza Bohli, Pellicanò e Gemignani

Monday Night al ‘Comunale’ dove, questa sera alle ore 20:00, la Sanremese sfiderà la Lavagnese. La squadra di Mister Matteo Andreoletti insegue il quarto successo consecutivo che consentirebbe di agganciare il Novara al terzo posto, all’inseguimento di Derthona e della capolista Chieri.

Sarebbero tre punti importanti in vista anche dei prossimi impegni: i biancoazzurri, domenica 31 ottobre alle ore 15, andranno al ‘De Paoli’ nella tana del Chieri e, nel turno successivo, ospiteranno proprio i novaresi. Per la partita odierna, la Sanremese dovrà fare a meno di Bohli, Ferro, Pellicanò e di Gemignani che non riesce a recuperare dall’elongazione rimediata prima di Gozzano.

Di fronte, la Lavagnese invece è alla ricerca di punti per risollevarsi dalla zona playout. Una curiosità: i bianconeri sono al terzo derby ligure di fila.

Ecco i convocati di Mister Andreoletti:

PORTIERI: Malaguti (2003), Piazzolla (2004)

DIFENSORI: Fabbri (2001), Acquistapace (2000), Bregliano, Mikhaylovskiy,

Aita (2002), Gatelli, Nouri (2001)

CENTROCAMPISTI: Giacchino (2003), Gagliardi, Valagussa, Maglione (2002),

Larotonda (2002), Urgnani (2004)

ATTACCANTI: Anastasia, Ferrari, Vita, Orefice (2000), Scalzi.

Arbitrerà l’incontro il signor Stefano Moretti della sezione di Como, coadiuvato da Cristiano Annoni, di Como, e da Federico Mezzalira, di Varese.