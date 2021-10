Iniziati i lavori per la costruzione della corsia crollata per la tempesta Alex sulla SS20 a Trucco: ecco la luce in fondo al tunnel (Foto)

Dopo tante polemiche e anche qualche invettiva arrivata da oltre confine, qualcosa finalmente si sta finalmente muovendo a ridosso della galleria di Trucco, frazione di Ventimiglia, al centro delle attenzioni da oltre un anno, ovvero da quando la corsia lato fiume è crollata nel Roya, a causa della tempesta ‘Alex’.

Da quasi un mese, ovvero da quando il nostro giornale ha pubblicato il servizio sulla situazione sulla Statale 20 del Tenda, dove in territorio francese la strada è stata quasi totalmente ricostruita nei luoghi oggetto di gravi danni nell’ottobre 2020, il fatto è tornato di estrema attualità e venerdì scorso si è svolto a Ventimiglia un incontro tra Anas e Sindaci che ha fatto emergere una serie di novità.

Innanzi tutto le lungaggini tra Demanio e Anas, che hanno portato a oggi l’inizio dei lavori per la ricostruzione della strada crollata e poi le speranze dei Sindaci per il ripristino totale della circolazione sulla Statale 20 e dei treni sulla linea ferroviaria Ventimiglia-Cuneo. I lavori sulla strada sono iniziati alla fine della settimana scorsa per la ricostruzione della strada, ma serviranno anche intervenire importanti sul fiume, in modo da respingere eventuali nuovi straripamenti del Roya.

Si tratta di lavori che, però, saranno eseguiti successivamente in modo da eseguire alcuni interventi in galleria, per poi rimuovere definitivamente il semaforo, anche lavorando di notte. Il muraglione sarà propedeutico anche alla pista di collegamento con Airole. Finalmente, quindi, i residenti della Val Roya, almeno fino a Tenda, potranno muoversi liberamente lungo tutta la statale 20, in attesa che ci si muova per sbloccare il colle e riaprire totalmente una delle più importanti arterie di collegamento tra provincia di Imperia, Cuneo e Alpi Marittime.

Anche se ancora piuttosto irritati delle lungaggini per la sistemazione della galleria di Trucco e per la ricostruzione della strada crollata un anno fa, i Sindaci della valle hanno accolto con grande favore l’inizio dei lavori, ringraziando l’Anas per l’impegno messo.

Da Ventimiglia il Sindaco Scullino ha chiesto anche il ripristino della Statale 20 che collega la città di confine con Airole “Non dobbiamo assolutamente dimenticarcene – ha detto il primo cittadino frontaliero – perché è una opportunità turistica e ciclopedonale, ma anche una alternativa in caso di nuovi problemi nelle gallerie. Non ci vogliono molti soldi e sarebbe davvero un peccato abbandonarla”.

I lavori di ripristino della corsia crollata a Trucco sono iniziati e, secondo quanto evidenziato da Anas, dovrebbero durare una quindicina di giorni. Poi servirà realizzare la massicciata sottostante e, sicuramente, servirà molto più tempo. Ora, però, si inizia a vedere la luce in fondo al tunnel, anche in fondo a quello tra Trucco e Airole, rimasto al buio per quattro anni.