Il Comune di Apricale ha partecipato alla fiera del tartufo di Alba

Nella giornata di ieri, domenica 25 ottobre 2021, si è svolta ad Alba, nella Sala Beppe Fenoglio, al centro della Fiera del Tartufo, la presentazione della stagione invernale di Sestriere.

Grazie alle iniziative dell’associazione di promozione Qualitaly (www.qualitaly.info), le città di Alba e di Sestriere hanno avviato da alcuni anni una collaborazione per la promozione dei rispettivi territori e specialità. In questo contesto sono rilevanti le iniziative durante le gare di coppa del mondo di sci e durante la fiera del tartufo.

A questo binomio si è aggiunta Apricale, con le sue grandi peculiarità e specialità, andando a completare un triangolo perfetto di qualità e gusto. Il sindaco di Apricale, Silvano Pisano, è intervenuto come protagonista ed ha portato l’olio del territorio, grande specialità, che è stato utilizzato dal cuoco nello show cooking allestito per l’occasione, in abbinamento a specialità della montagna ed a prodotti dell’albese.

L’appuntamento ora è sulle montagne olimpiche, durante la stagione sciistica, quando Apricale ed Alba saranno presenti con le loro proposte di qualità e gusto e poi, in primavera, tutti ad Apricale con le specialità delle montagne olimpiche e di Langa abbinate alla grande qualità dell’ospitalità ed alle specialità apricalesi.