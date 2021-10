Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da lunedì 25 a domenica 31 ottobre in Riviera e Côte d'Azur

LUNEDI’ 25 OTTOBRE



SANREMO

9.00. Passeggiata urbana con partenza da Santa Tecla fino al Campo Ippico e ritorno su ciclabile (9 km circa con salite). A cura dell’associazione ‘Cuore in Movimento’. Partenza a Santa Tecla sulla ciclabile (i dettagli a questo link)

BORDIGHERA



17.00-19.00. 'Il paesaggio è una compensazione': mostra dedicata allo scrittore Francesco Biamonti nel ventennale della sua morte. In esposizione documenti letterari, foto e dipinti dei pittori: Bea Di Vigliano, Sergio Biancheri, Sergio Gagliolo, Silvio Maiano, Enzo Maiolino, Guido Seborga, Joffre Truzzi. Sede dell'Unione Culturale Democratica e dell'A.N.P.I. in Via Al Mercato 8, tutti i giorni sino al 1° novembre

ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)



FRANCIA

MONACO

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)



11.00-23.00. Luna Park al Porto di Monaco fino al 19 novembre (tutti i giorni sino alle 23, il venerdì e il sabato a mezzanotte, vigilia dei giorni festivi a mezzanotte eccetto il 18 novembre all'una)

18.30. Conferenza a tema su ‘Dal Medio Oriente al jihadismo in Europa’ di Gilles Kepel, Professore presso l'Università Paris Sciences et Lettres (PSL). Titolare della cattedra Medio-oriente Mediterraneo all'Ecole Normale Supérieure (ENS), a cura di Monaco Méditerranée Fondatio. One Monte Carlo - Salle des Arts (più info)





MARTEDI’ 26 OTTOBRE

SANREMO



16.30. Per i ‘Martedì Letterari’, lo scrittore Marco Malvaldi presenta il suo recentissimo ‘Bolle di Sapone’ (Sellerio). Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero, necessario green pass

IMPERIA



18.30. Per ‘Aspettando il centenario’, ‘Imperia in vino’: degustazione a confronto Pigato vs Vermentino (giornata delle tradizioni) a cura di un sommelier FISAR.. Biblioteca Civica L. Lagorio, piazza De Amicis, ingresso libero sino ad esaurimento posti, necessario green pass

BORDIGHERA

17.00-19.00. 'Il paesaggio è una compensazione': mostra dedicata allo scrittore Francesco Biamonti nel ventennale della sua morte. In esposizione documenti letterari, foto e dipinti dei pittori: Bea Di Vigliano, Sergio Biancheri, Sergio Gagliolo, Silvio Maiano, Enzo Maiolino, Guido Seborga, Joffre Truzzi. Sede dell'Unione Culturale Democratica e dell'A.N.P.I. in Via Al Mercato 8, tutti i giorni sino al 1° novembre

DIANO MARINA



10.00-19.00. ‘Dimensione atemporale’: mostra bipersonale dei maestri internazionali Pablo Atchugarry e Bruno Munari. Palazzo del Parco, fino al 13 novembre (da martedì a sabato h 10/12-16/19)

ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)



FRANCIA

MONACO

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

11.00-23.00. Luna Park al Porto di Monaco fino al 19 novembre (tutti i giorni sino alle 23, il venerdì e il sabato a mezzanotte, vigilia dei giorni festivi a mezzanotte eccetto il 18 novembre all'una)



15.00-19.00. ‘Conquista pacifica - L’estensione in mare di Monaco’: allestimento di archivi cartografici, fotografici, audiovisivi, cartografici e plastici, oltre a testimonianze raccolte appositamente per l'occasione da coloro che sono coinvolti in questi progetti di ampliamento. Salle d’exposition du Quai Antoine Ier, da martedì a domenica fino al 2 gennaio 2022, info +377 98 98 83 03



MERCOLEDI’ 27 OTTOBRE

SANREMO

12.00. ‘Italian Dragon Grand Prix and European Gp Finals’: competizione velica nello specchio d’acqua antistante la città, fino al 31 ottobre (più info)

17.00, 19.30 & 21.00. Per ‘Ottobre di Pace 2021’, dedicato quest’anno al tema ‘Se non si costruisce la pace le guerre non finiscono mai’, 3 proiezioni del film ‘I racconti di Parvana’. Roof 4 del teatro Ariston

VENTIMIGLIA

15.00-18.00. ‘Les Fils - idea! - I Fili’: mostra con le opere dell’arista ventimigliese Pier Paolo Quaglia con intrattenimento musicale. A cura di Silvia Alborno e Lucia Palmero. Ex chiesa di San Francesco, via Garibaldi, fino al 5 dicembre (mercoledì, giovedì, venerdì h 15/18, sabato e domenica h 10/12-15/18)



16.00. Presentazione del volume ‘In treno e a piedi alla scoperta di Val Roia. Salviamo la Cuneo-Ventimiglia’ di Danila Allaria e Ivano Ferrando, realizzato con la collaborazione della Fondazione ‘Giuseppe Biancheri’, dell'Associazione ‘Giuseppe Biancheri’ e del FAI. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, Via Verdi 41, info 0184 351181

BORDIGHERA

17.00-19.00. 'Il paesaggio è una compensazione': mostra dedicata allo scrittore Francesco Biamonti nel ventennale della sua morte. In esposizione documenti letterari, foto e dipinti dei pittori: Bea Di Vigliano, Sergio Biancheri, Sergio Gagliolo, Silvio Maiano, Enzo Maiolino, Guido Seborga, Joffre Truzzi. Sede dell'Unione Culturale Democratica e dell'A.N.P.I. in Via Al Mercato 8, tutti i giorni sino al 1° novembre

DIANO MARINA

10.00-19.00. ‘Dimensione atemporale’: mostra bipersonale dei maestri internazionali Pablo Atchugarry e Bruno Munari. Palazzo del Parco, fino al 13 novembre (da martedì a sabato h 10/12-16/19)

ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)



FRANCIA

MONACO

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)



11.00-23.00. Luna Park al Porto di Monaco fino al 19 novembre (tutti i giorni sino alle 23, il venerdì e il sabato a mezzanotte, vigilia dei giorni festivi a mezzanotte eccetto il 18 novembre all'una)

15.00-19.00. ‘Conquista pacifica - L’estensione in mare di Monaco’: allestimento di archivi cartografici, fotografici, audiovisivi, cartografici e plastici, oltre a testimonianze raccolte appositamente per l'occasione da coloro che sono coinvolti in questi progetti di ampliamento. Salle d’exposition du Quai Antoine Ier, da martedì a domenica fino al 2 gennaio 2022, info +377 98 98 83 03

20.00. Per il ciclo Grande Stagione, recital di pianoforte con Daniil Trifonov. In programma: Brahms Johannes e Bach Johann Sebastian. Auditorium Rainier III (più info)





GIOVEDI’ 28 OTTOBRE

SANREMO

9.00. Passeggiata urbana con partenza da Santa Tecla sino al Camping del Sole e ritorno con possibili deviazioni lato C.so Inglesi (8km circa con brevi salite). A cura dell’associazione ‘Cuore in Movimento’. Partenza a Santa Tecla sulla ciclabile (i dettagli a questo link)

12.00. ‘Italian Dragon Grand Prix and European Gp Finals’: competizione velica nello specchio d’acqua antistante la città, fino al 31 ottobre (più info)

19.00. Presentazione del libro ‘Rockonti’ di Massimo Bonelli. Conducono la giornalista Marzia Taruffi e Maurilio Giordana speaker radiofonico di Radio Onda Ligure. Intermezzo musicale a cura dei Bad King Music. Teatro dell'Opera del Casinò, ingresso libero nel rispetto delle norme anti covid

21.00. ‘Due conclusivi Capolavori’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Giancarlo De Lorenzo con Roberto Cappello. In programma musiche di Ludwig Van Beethoven e Johannes Brahms. Teatro dell’Opera del Casinò (più info)

VENTIMIGLIA

15.00-18.00. ‘Les Fils - idea! - I Fili’: mostra con le opere dell’arista ventimigliese Pier Paolo Quaglia con intrattenimento musicale. A cura di Silvia Alborno e Lucia Palmero. Ex chiesa di San Francesco, via Garibaldi, fino al 5 dicembre (mercoledì, giovedì, venerdì h 15/18, sabato e domenica h 10/12-15/18)

16.30. Presentazione libro ‘Chiedo scusa se parlo di Maria’ di Romano Cima. Sala ‘E. Salgari’ della Biblioteca Aprosiana, ingresso gratuito, necessario green pass e mascherina

BORDIGHERA

17.00-19.00. 'Il paesaggio è una compensazione': mostra dedicata allo scrittore Francesco Biamonti nel ventennale della sua morte. In esposizione documenti letterari, foto e dipinti dei pittori: Bea Di Vigliano, Sergio Biancheri, Sergio Gagliolo, Silvio Maiano, Enzo Maiolino, Guido Seborga, Joffre Truzzi. Sede dell'Unione Culturale Democratica e dell'A.N.P.I. in Via Al Mercato 8, tutti i giorni sino al 1° novembre

DIANO MARINA

10.00-19.00. ‘Dimensione atemporale’: mostra bipersonale dei maestri internazionali Pablo Atchugarry e Bruno Munari. Palazzo del Parco, fino al 13 novembre (da martedì a sabato h 10/12-16/19)

ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)



FRANCIA

MONACO

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

11.00-23.00. Luna Park al Porto di Monaco fino al 19 novembre (tutti i giorni sino alle 23, il venerdì e il sabato a mezzanotte, vigilia dei giorni festivi a mezzanotte eccetto il 18 novembre all'una)

15.00-19.00. ‘Conquista pacifica - L’estensione in mare di Monaco’: allestimento di archivi cartografici, fotografici, audiovisivi, cartografici e plastici, oltre a testimonianze raccolte appositamente per l'occasione da coloro che sono coinvolti in questi progetti di ampliamento. Salle d’exposition du Quai Antoine Ier, da martedì a domenica fino al 2 gennaio 2022, info +377 98 98 83 03

20.30. ‘Clara Haskil, Preludio e Fuga’: spettacolo teatrale di Serge Kribus con Laetitia Casta. Théâtre Princesse Grace (più info)

NICE

21.00. Festival della chitarra acustica: concerto del ‘Juan Carmona Quintet’ (18 euro). Espace Magnan, rue Louis de Coppet 31, fino al 30 ottobre, info +33 6 17 693389 (più info)





VENERDI’ 29 OTTOBRE

SANREMO

12.00. ‘Italian Dragon Grand Prix and European Gp Finals’: competizione velica nello specchio d’acqua antistante la città, fino al 31 ottobre (più info)

19.00. Per i ‘Martedì Letterari’ (eccezionalmente di venerdì), presentazione libro ‘Rockonti. Storie ai confini tra fantasia e realtà’: ventiquattro racconti fatti di musica e sogno di Massimo Bonelli (Casa Italia edizioni). Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero, necessario green pass



IMPERIA



17.00-19.00. ‘Pitture da illuminarsi alla notte’: mostra presso l’Oratorio di San Pietro (Salita S. Pietro 1), fino al 31 ottobre (venerdì, sabato e domenica)

17.30. Presentazione libro ‘Una famiglia bella e buona - La grande famiglia delle rosacee’ di Rinaldo Sartore. Tensostruttura in Piazza Fratelli Serra a Porto Maurizio

VENTIMIGLIA

14.30. Visita i giardini di Villa Boccanegra: passeggiata didattica a cura della guida Ursula Salghetti Piacenza, vicepresidente dell'Associazione ‘Amici dei Giardini Botanici Hanbury’. Ritrovo presso il Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, info 0184 351181

15.00-18.00. ‘Les Fils - idea! - I Fili’: mostra con le opere dell’arista ventimigliese Pier Paolo Quaglia con intrattenimento musicale. A cura di Silvia Alborno e Lucia Palmero. Ex chiesa di San Francesco, via Garibaldi, fino al 5 dicembre (mercoledì, giovedì, venerdì h 15/18, sabato e domenica h 10/12-15/18)

17.30. Presentazione libro ‘Uccidere l’amore’ di Lucia Morlino. Sala ‘E. Salgari’, Civica Biblioteca Aprosiana, ingresso gratuito, necessario green pass e mascherina

BORDIGHERA

17.00-19.00. 'Il paesaggio è una compensazione': mostra dedicata allo scrittore Francesco Biamonti nel ventennale della sua morte. In esposizione documenti letterari, foto e dipinti dei pittori: Bea Di Vigliano, Sergio Biancheri, Sergio Gagliolo, Silvio Maiano, Enzo Maiolino, Guido Seborga, Joffre Truzzi. Sede dell'Unione Culturale Democratica e dell'A.N.P.I. in Via Al Mercato 8, tutti i giorni sino al 1° novembre

DIANO MARINA

10.00-19.00. ‘Dimensione atemporale’: mostra bipersonale dei maestri internazionali Pablo Atchugarry e Bruno Munari. Palazzo del Parco, fino al 13 novembre (da martedì a sabato h 10/12-16/19)



ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)



FRANCIA

ANTIBES

15.00-21.00. ‘Fiera del vino e della gastronomia’: spazio espositivo con più di 50 espositori con possibilità di scoprire e degustare i migliori vini e specialità culinarie di varie regioni, grazie ai numerosi viticoltori e commercianti presenti o alla dimostrazione culinaria laboratori. Espaces du Fort-Carré, Avenue du 11 Novembre 67, fino al 31 ottobre (più info)

MONACO

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

11.00-24.00. Luna Park al Porto di Monaco fino al 19 novembre (tutti i giorni sino alle 23, il venerdì e il sabato a mezzanotte, vigilia dei giorni festivi a mezzanotte eccetto il 18 novembre all'una)

15.00-19.00. ‘Conquista pacifica - L’estensione in mare di Monaco’: allestimento di archivi cartografici, fotografici, audiovisivi, cartografici e plastici, oltre a testimonianze raccolte appositamente per l'occasione da coloro che sono coinvolti in questi progetti di ampliamento. Salle d’exposition du Quai Antoine Ier, da martedì a domenica fino al 2 gennaio 2022, info +377 98 98 83 03

18.30. ‘Fratelli Tutti’, sull'enciclica di Papa Francesco, a cura della Diocesi di Monaco, in collaborazione con Mission Enfance. Théâtre des Variétés (più info)

19.30. ‘Bach on Track 61’ & ‘Memoriam’: rappresentazioni coreografiche di Jean-Christophe Maillot e di Sidi Larbi Cherkaoui della Compagnie des Ballets de Monte-Carlo. Opera di Monte-Carlo - Salle Garnier (più info)

NICE

21.00. Festival della chitarra acustica: concerto di ‘Patrick Rondat & Pat O'May’ (18 euro). Espace Magnan, rue Louis de Coppet 31, fino al 30 ottobre, info +33 6 17 693389 (più info)



SABATO 30 OTTOBRE

SANREMO

8.00-21.30. Urban Downhill Sanremo: accrediti partecipanti (h 8) + Apertura prove libere (h 9.30) + Chiusura prove libere (h 11.30) + Inizio qualifiche (h 13.30) + Partenza prima manche (h 18) + Partenza seconda manche (h 20) + Premiazioni ed a seguire Pasta Party (h 21.30). Partenza dalla ‘Madonna della Costa’ con percorso tra i carrugi della ‘Pigna’ e arrivo in Piazza Cassini (info)

11.00. Per ‘Ottobre di Pace 2021’, ‘Piantiamo l'albero dei diritti!’: Amnesty International festeggia i suoi primi sessant’anni. Piazzale Dapporto lato Pista Ciclopedonale

12.00. ‘Italian Dragon Grand Prix and European Gp Finals’: competizione velica nello specchio d’acqua antistante la città, fino al 31 ottobre (più info)

18.15. Santa Messa in suffragio dei Defunti della Famija Sanremasca e di tutta la Città di Sanremo. Basilica Concattedrale di San Siro

21.00. Per la X Rassegna di Musica nelle Chiese, concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Giancarlo De Lorenzo con la partecipazione del Coro Nova Tempora. In programma il Requiem di Wolfgang Amadeus Mozart. Basilica Concattedrale San Siro, ingresso gratuito (più info)

23.00. Musica e divertimento al Bay Club in Corso Trento Trieste (lounge bar con intrattenimento musicale). Necessaria la prenotazione al 348 398 4066

IMPERIA

10.00. Per ‘Aspettando il centenario’, convegno dal titolo ‘Cresco con la Musica L’importanza della musica nello sviluppo del bambino già dai primi mesi di vita. Biblioteca Civica Lagorio, piazza De Amicis

17.00-19.00. ‘Pitture da illuminarsi alla notte’: mostra presso l’Oratorio di San Pietro (Salita S. Pietro 1), fino al 31 ottobre (venerdì, sabato e domenica)



21.00. Nell'ambito della stagione ‘Sconfinamenti’, la Compagnia ‘Ramaiolo in scena’ rappresenta lo spettacolo ‘Donne informate sui fatti’, tratto dall'omonimo romanzo di Carlo Fruttero (10 euro). Teatro del Mutuo Soccorso, via Santa Luicia 14, prenotazione obbligatoria, necessario green pass, info 339 6267110

VENTIMIGLIA

10.00-18.00. ‘Les Fils - idea! - I Fili’: mostra con le opere dell’arista ventimigliese Pier Paolo Quaglia con intrattenimento musicale. A cura di Silvia Alborno e Lucia Palmero. Ex chiesa di San Francesco, via Garibaldi, fino al 5 dicembre (mercoledì, giovedì, venerdì h 15/18, sabato e domenica h 10/12-15/18)

BORDIGHERA

17.00-19.00. 'Il paesaggio è una compensazione': mostra dedicata allo scrittore Francesco Biamonti nel ventennale della sua morte. In esposizione documenti letterari, foto e dipinti dei pittori: Bea Di Vigliano, Sergio Biancheri, Sergio Gagliolo, Silvio Maiano, Enzo Maiolino, Guido Seborga, Joffre Truzzi. Sede dell'Unione Culturale Democratica e dell'A.N.P.I. in Via Al Mercato 8, tutti i giorni sino al 1° novembre

RIVA LIGURE

11.00. Cerimonia di inaugurazione della statua di San Padre Pio da Pietrelcina donata dalla Protezione Civile Valle Argentina Armea. Spazio antistante la Chiesa della Resurrezione

DIANO MARINA

10.00-19.00. ‘Dimensione atemporale’: mostra bipersonale dei maestri internazionali Pablo Atchugarry e Bruno Munari. Palazzo del Parco, fino al 13 novembre (da martedì a sabato h 10/12-16/19)



ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)



FRANCIA

ANTIBES

10.00-21.00. ‘Fiera del vino e della gastronomia’: spazio espositivo con più di 50 espositori con possibilità di scoprire e degustare i migliori vini e specialità culinarie di varie regioni, grazie ai numerosi viticoltori e commercianti presenti o alla dimostrazione culinaria laboratori. Espaces du Fort-Carré, Avenue du 11 Novembre 67, fino al 31 ottobre (più info)

MONACO

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

11.00-24.00. Luna Park al Porto di Monaco fino al 19 novembre (tutti i giorni sino alle 23, il venerdì e il sabato a mezzanotte, vigilia dei giorni festivi a mezzanotte eccetto il 18 novembre all'una)

15.00-19.00. ‘Conquista pacifica - L’estensione in mare di Monaco’: allestimento di archivi cartografici, fotografici, audiovisivi, cartografici e plastici, oltre a testimonianze raccolte appositamente per l'occasione da coloro che sono coinvolti in questi progetti di ampliamento. Salle d’exposition du Quai Antoine Ier, da martedì a domenica fino al 2 gennaio 2022, info +377 98 98 83 03

19.30. ‘Bach on Track 61’ & ‘Memoriam’: rappresentazioni coreografiche di Jean-Christophe Maillot e di Sidi Larbi Cherkaoui della Compagnie des Ballets de Monte-Carlo. Opera di Monte-Carlo - Salle Garnier (più info)

NICE

19.00. Gioco di fuga n. 1: avventura coinvolgente di Escape-Game seguendo le orme del Fantasma dell'Opera di Nizza nel 1885. Opera Nice Côte d'Azur, anche domani (più info)

20.00. Festival del paranormale: le creature più mostruose arrivano per una notte terrificante al Palazzo Nikaia (più info)

21.00. Festival della chitarra acustica: concerto di ‘Yamandu Costa’ (18 euro). Espace Magnan, rue Louis de Coppet 31, fino al 30 ottobre, info +33 6 17 693389 (più info)

VILLEFRANCHE-SUR-MER

19.30. Festa di Halloween organizzata dal Comitato delle Feste di Villefranche. Centro storico, necessario green pass, info +33 6 22 61 03 30



DOMENICA 31 OTTOBRE

SANREMO

12.00. ‘Italian Dragon Grand Prix and European Gp Finals’ (ultimo giorno): competizione velica nello specchio d’acqua antistante la città (più info)

IMPERIA

15.30. Per ‘Aspettando il centenario’, Laboratori per l’infanzia: Halloween a Palazzo Comunale. Nati per la Musica e & Nati per Leggere. Palazzo Civico

17.00-19.00. ‘Pitture da illuminarsi alla notte’: mostra presso l’Oratorio di San Pietro (Salita S. Pietro 1), fino al 31 ottobre (venerdì, sabato e domenica)

VENTIMIGLIA

10.00-18.00. ‘Les Fils - idea! - I Fili’: mostra con le opere dell’arista ventimigliese Pier Paolo Quaglia con intrattenimento musicale. A cura di Silvia Alborno e Lucia Palmero. Ex chiesa di San Francesco, via Garibaldi, fino al 5 dicembre (mercoledì, giovedì, venerdì h 15/18, sabato e domenica h 10/12-15/18)

BORDIGHERA

17.00-19.00. 'Il paesaggio è una compensazione': mostra dedicata allo scrittore Francesco Biamonti nel ventennale della sua morte. In esposizione documenti letterari, foto e dipinti dei pittori: Bea Di Vigliano, Sergio Biancheri, Sergio Gagliolo, Silvio Maiano, Enzo Maiolino, Guido Seborga, Joffre Truzzi. Sede dell'Unione Culturale Democratica e dell'A.N.P.I. in Via Al Mercato 8, tutti i giorni sino al 1° novembre

ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)



DOLCEACQUA

8.00-18.00. Mercatino Biologico ed Antiquariato. Piazza Garibaldi e Piazza Padre Giovanni Mauro (ogni ultima domenica del mese)

16.30. Visita guidata ai siti di maggior interesse storico come il Ponte Vecchio, la Parrocchiale di Sant’Antonio Abate e il Castello Doria con degustazione di Rossese e di prodotti tipici locali (10 euro). Ritrovo davanti all'Ufficio Informazioni Turistiche, info 337 1004228

PIEVE DI TECO

8.00-19.00. Mercatino dell’Antiquariato e usato sotto i portici medievali, nelle piazze del paese e via Garibaldi (ogni ultima domenica del mese)



FRANCIA

ANTIBES

10.00-18.00. ‘Fiera del vino e della gastronomia’ (ultimo giorno): spazio espositivo con più di 50 espositori con possibilità di scoprire e degustare i migliori vini e specialità culinarie di varie regioni, grazie ai numerosi viticoltori e commercianti presenti o alla dimostrazione culinaria laboratori. Espaces du Fort-Carré, Avenue du 11 Novembre 67 (più info)

MONACO

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

11.00-23.00. Luna Park al Porto di Monaco fino al 19 novembre (tutti i giorni sino alle 23, il venerdì e il sabato a mezzanotte, vigilia dei giorni festivi a mezzanotte eccetto il 18 novembre all'una)

15.00-19.00. ‘Conquista pacifica - L’estensione in mare di Monaco’: allestimento di archivi cartografici, fotografici, audiovisivi, cartografici e plastici, oltre a testimonianze raccolte appositamente per l'occasione da coloro che sono coinvolti in questi progetti di ampliamento. Salle d’exposition du Quai Antoine Ier, da martedì a domenica fino al 2 gennaio 2022, info +377 98 98 83 03

15.00. ‘Bach on Track 61’ & ‘Memoriam’: rappresentazioni coreografiche di Jean-Christophe Maillot e di Sidi Larbi Cherkaoui della Compagnie des Ballets de Monte-Carlo. Opera di Monte-Carlo - Salle Garnier (più info)

18.00. Per il ciclo Grande Stagione, Concerto sinfonico dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Lawrence Foster con Rudolf Buchbinder, pianoforte e Nicole Foster, recitante. In programma: Tilson Thomas Michael, Enescu George e Beethoven Ludwig van Beethoven. Auditorium Rainier III (più info)

NICE

19.00. Gioco di fuga n. 1: avventura coinvolgente di Escape-Game seguendo le orme del Fantasma dell'Opera di Nizza nel 1885. Opera Nice Côte d'Azur (più info)

