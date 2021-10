Armando Nanei è il nuovo Prefetto della provincia di Imperia, sui problemi da gestire "Non mi farò raccontare le cose, mi renderò conto di persona"

"E' la prima esperienza da Prefetto della Repubblica. Sono molto contento di avere avuto questo incarico in una provincia straordinaria e in una città bellissima quindi sono molto soddisfatto". Con queste parole il dott. Armando Nanei ha assunto l'incarico come Prefetto della provincia di Imperia. 64 anni tra pochi giorni, abruzzese, originario di Lanciano, il nuovo Prefetto prende il posto di Alberto Intini andato in pensione l'estate scorsa.

In ordine cronologico, il neo Prefetto della nostra provincia ha ricoperto come ultimo incarico quello di direttore centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato ed è stato anche Questore di Firenze. Nella sua lunga carriera è stato anche direttore del servizio di Polizia Ferroviaria presso il ministero dell’Interno. Da lui dipendevano tutti i compartimenti Polfer in Italia.

Appena entrato Polizia, nel 1985, Nanei ha prestato servizio a Milano, prima al Reparto Celere poi in questura alla Squadra Volanti. Nel 1989 ha lavorato a Bologna, ancora alle Volanti, per poi essere assegnato al commissariato di Imola. Nel 1993 è stato in servizio nuovamente alla Questura a Bologna dove ha ricoperto vari incarichi fino a quello di dirigente della Squadra Mobile nel 2000.