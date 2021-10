Ventimiglia: scontro frontale auto-moto nel 'solito' corso Genova, giovane portato in ospedale (Foto)

Incidente stradale, questa mattina a Ventimiglia, nel ‘solito’ corso Genova. Scontro frontale tra un’auto e una moto, con il mezzo a due ruote che è finito contro la massicciata.

Ad avere la peggio il giovane a bordo della moto, che è stato soccorso dal personale medico del 118 e da un’ambulanza della Croce Verde Intemelia. Il ragazzo ha riportato una serie di ferite e un trauma toracico.

E’ stato portato in ospedale in codice giallo di media gravità. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine. Il traffico ha subito forti rallentamenti in entrambe le direzioni.