San Bartolomeo al Mare: venerdì prossimo consiglio comunale, ecco l'ordine del giorno

Il Consiglio comunale di San Bartolomeo al Mare è convocato in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione per le ore 12:30 di venerdì 29 ottobre. All'ordine del giorno la riapprovazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2020, la dichiarazione di assenza di Enti e società da consolidare per il bilancio consolidato dell'esercizio 2020, la nomina del Revisore unico dei conti per il triennio 2021/2024.