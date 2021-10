Arma di Taggia: sabato prossimo in piazza Chierotti fiaccolata di 'Italexit' contro il green pass

Sabato prossimo alle 21, come in tante piazze italiane, il movimento ‘Italexit con Paragone’ di Imperia ha organizzato in piazza Chierotti ad Arma di Taggia, una fiaccolata statica a sostegno dei portuali di Trieste e Genova.

“Siamo fortemente convinti – sottolinea il movimento imperiese - che si possa far fronte a questa pandemia senza bloccare la libertà delle persone in tutta Italia. Stiamo anche promuovendo una raccolta firme contro il ‘Green pass’ e abbiamo deciso di scendere in piazza per i commercianti che si ritroveranno a fare i controlli, invece di lavorare e per i nostri figli, che dobbiamo tutelare per il loro futuro”.