Sanremo: non è vaccinato e non può entrare in Comune, Bellini "Non sono 'no vax' ma il vaccino mi spaventa"

“Non ero a conoscenza dell’obbligo per i Consiglieri comunali e, questa mattina, il Segretario Comunale, mi ha gentilmente chiesto di uscire”. Sono le parole di Umberto ‘Titti’ Bellini, Consigliere comunale e politico di lungo corso a Sanremo che, non avendo fatto il vaccino, in qualità di amministratore non può entrare in Comune.

“Una decisione che rispetto – ci ha detto – ma che non condivido, non perché io sia un ‘no vax’, tutt’altro, ma perché ha poco senso che un Consigliere non possa entrare mentre un normale cittadino lo possa fare. E’ un po’ come, quando fino al 15 ottobre per andare al ristorante serviva il ‘passaporto verde’ mentre dipendenti e titolari potevano non averlo”.

Bellini sottolinea il fatto di non essere assolutamente contro i vaccini: “Io sono favorevolissimo ma, voglio evidenziarlo, per questo del Covid sono particolarmente impaurito. Uso tutte le precauzioni del caso, come mascherina, gel e altro ma al momento non me la sento di fare il vaccino. Stamattina mi hanno chiesto il green pass e, scherzosamente, ho risposto che ho solo lo skipass, ma non conoscevo la normativa. Il Segretario me l’ha spiegata e sono uscito”.

Ora come farà a espletare le sue funzioni? “Ne ho parlato con il segretario e con il presidente del Consiglio, chiedendo loro di poterlo fare in remoto. Già la prossima settimana avevo convocato la Commissione che presiedo e non potrò esserci. Spero che con la tecnologia a nostra disposizione si possa fare. Io sono rispettoso delle leggi”.