Sanremo: pubblicato il bando di gara per le luminarie natalizie, città illuminata con scenografie e installazioni

E’ stato pubblicato questa mattina il bando di gara per le luminarie natalizie del Comune di Sanremo, primo passaggio di un’operazione più ampia che prevede, oltre alle tradizionali luminarie, anche suggestive scenografie e installazioni in diverse location cittadine.

L’intero progetto artistico sarà illustrato nella sua interezza in una conferenza stampa congiunta con le associazioni di categoria. Questo grazie al fondo straordinario vincolato che il sindaco Alberto Biancheri ha voluto dedicare alle attività commerciali, uno dei settori più colpiti dalla pandemia e che necessita di un ulteriore aiuto per la ripartenza post covid proprio da un punto di vista turistico-commerciale.

Partendo da questo fondo che consente un investimento di 300 mila euro, al momento ne sono stati stanziati 137 mila euro (oltre iva) proprio per questo bando.

“Siamo quindi partiti da questa prima tranche – commenta l’assessore al turismo Giuseppe Faraldi – e abbiamo coinvolto le associazioni di categoria, che ringrazio per l’impegno e la disponibilità, per proporre un progetto ampio e articolato, che interessi tutta la città e abbracci sia il periodo natalizio sia quello del Festival della Canzone Italiana, così da creare un evento importante realizzato a Sanremo per la prima volta. Ringrazio anche gli uffici per il lavoro svolto, che ha permesso di raggiungere questo risultato”.