Sanremo: rumori notturni nella zona del Polo Nord, nuove lamentele da una nostra lettrice

Una nostra lettrice di Sanremo, L.P., ci ha scritto per tornare sui problemi dei rumori notturni nel quartiere del Polo Nord:

“Torno a scrivere perché sono sveglia a causa della raccolta dell'indifferenziata dalle 4.30 e di nuovo a causa dell'umido poco dopo. È anche il terzo giorno consecutivo di mancanza di riposo con brusca sveglia agli stessi orari di lunedì per la carta ed il martedì alle 6.50 per lo spazzamento delle strade. Per questo rivolgo una domanda agli amministratori: può un servizio di raccolta con costi così alti per gli utenti, essere fonte di disturbo così grave e continua? Perché continuano ad usare mezzi rumorosi ed inquinanti a gasolio e gli operatori non tengono in conto che le persone dormono e a breve andranno anche loro a lavorare? Rivolgo questa domanda tramite il suo giornale poiché è impossibile parlare con un responsabile della gestione personale ed il numero WhatsApp per i reclami si limita a raccogliere le lamentele senza mettere in contatto i cittadini con i vertici della gestione”.