Sanremo: lettore denuncia intervento di pulizia 'a metà' sul torrente San Martino

Un lettore interviene per richiedere la rimozione dal torrente San Martino a Sanremo degli scarti di vegetazione abbandonati dopo la pulizia.

"Il torrente San Martino che è stato appena pulito con il taglio di canneti ed arbusti. Come sempre però tutto è stato lasciato li sulle sponde e non rimosso cosi alle prime piogge tutto finirà in mare ed avremo poi sulle spiagge e sulle scogliere tonnellate di rifiuti ed arbusti. Ma dico io è mai possibile fare un lavoro e finirlo?! Che degrado povera Sanremo".