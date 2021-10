Molini di Triora scopre Halloween (e l'OktoberFest), dal 30 ottobre via alla tre giorni di festa

Molini di Triora unirà Halloween e Oktoberfest in una tre giorni di festeggiamenti dal 30 ottobre al 1° novembre. L'appuntamento è stato organizzato dal comune, in particolare dal sindaco Manuela Sasso e dall'assessore Alessandra Balbo, insieme alla Associazione Italiana Cuochi Itineranti.

Sarà anche l'unica festa di Halloween considerando che come annunciato già da tempo, quest'anno non ci sarà l'evento per eccellenza tradizionalmente svolto a Triora. Nessuna polemica ovviamente tra i due paesi confinanti ma un dato di fatto. Intanto in paese inizia già a respirarsi aria di dolcetto e scherzetto con amministrazione e attività pronte ad addobbare alcuni angoli di Molini di Triora per arrivare preparati all'appuntamento della prossima settimana.