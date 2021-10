Viabilità in provincia: due nuovi autovelox nella nostra provincia in punti ad alto rischio di incidenti

A breve due autovelox saranno installati in alcuni punti critici dell’Aurelia e Aurelia bis finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento stradale.

La conferma arriva dalla Prefettura che ha individuato sull’Aurelia bis, al km 003+000, direzione Ovest a Sanremo, e sull’Aurelia, in via Madonna della Ruota al km. 679+300 nella zona tra Bordighera e Ospedaletti.



Una misura messa in campo vista l’impossibilità di fermare i veicoli senza rallentare la circolazione mettendo anche a rischio l’incolumità degli agenti e dei soggetti controllati. L’installazione della apparecchiature sarà segnalata mediante apposita cartellonistica.