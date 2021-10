Tra Arma e Taggia una colonia di oltre trenta gatti: chi se ne sta occupando cerca aiuto

Tra Arma e Taggia esiste una colonia di una trentina di gatti (compresi molti piccoli) curati da una singola donna che, da sola è riuscita anche a creare un punto cibo ben organizzato e recintato.

Adesso la donna non ce la fa più ad occuparsene sette giorni su sette come fa da oltre 7 anni. Ha bisogno di aiuto sia per sostituirla almeno uno o due giorni la settimana e anche di cibo e fondi per continuare le sterilizzazioni.

Inoltre alcuni vicini delle campagne non li amano e purtroppo li hanno già avvelenati in passato, per questo motivo è importante terminare la sterilizzazione. Chi fosse interessato può contattare Sara al 3283322608.

(Nelle foto alcuni dei gatti, tra i quali i piccolini sono molto spaventati e scappano)