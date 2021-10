Sanremo: progetto del parcheggio sotto piazza Eroi Sanremesi, il pensiero di Pino Piccolo (Confesercenti)

Nei giorni scorsi abbiamo registrato qualche lamentela dei nostri lettori, in relazione al futuro parcheggio sotterraneo di piazza Eroi Sanremesi, che contribuirebbe notevolmente a migliorare la fruizione del centro della città dei fiori da parte di turisti e residenti ma, soprattutto, l’accesso al mercato del martedì e sabato.

Ovviamente non saranno pochi i disagi per chi vive a Sanremo e per gli ambulanti del mercato, un po’ come accaduto in occasione della ristrutturazione dell’Annonario. Sicuramente tra i commercianti c’è un po’ di apprensione, visto che nella zona della piazza sono molti i banchi presenti.

“Se si dovrà aprire il cantiere – ha detto Giuseppe Piccolo di Confesercenti – bisognerà capire se spostare tutto il mercato o trovare una soluzione transitoria. Ma, sicuramente, ci fasceremo la testa del problema solo il prossimo anno anche se un po’ di apprensione c’è”.

Il Comune sta lavorando insieme ai commercianti per la sistemazione del mercato dove è ora: “Diamo anche noi le nostre idee – prosegue Piccolo – ma ci auguriamo che questo progetto non duri solo un anno ma, se è per il bene della zona e della città ben venga”.

Indiscutibilmente il mercato acquisirebbe valore con il parcheggio: “Sicuramente si ma anche la città migliorerebbe e di molto. Se il mercato rimarrà in quella zona crescerebbe notevolmente. Noi ce lo auguriamo”.