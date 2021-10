Il nido Girotondo di Taggia riapre con una veste tutta nuova: oggi la cerimonia di inaugurazione (Foto e Video)

Da oggi riapre il nido Girotondo di Taggia con una gestione affidata alla coop Nuova Assistenza. Il nido comunale di zona Borghi non aveva più riaperto insieme alle altre scuole nel settembre 2020.

Questa mattina per la ripartenza dell’atteso servizio era presente l’amministrazione comunale con il sindaco Mario Conio l’assessore all’istruzione Barbara Dumarte e gli assessori Maurizio Negroni (servizi sociali) e Espedito Longobardi (lavori pubblici), la dirigente ai servizi socio educativi del comunale, Ilaria Natta e il responsabile dell’ufficio patrimonio Marco Peluso così come Erica Ghersi responsabili per la Liguria della cooperativa che si è aggiudicata il servizio fino al 2024.

Nel corso delle ultime settimana il Comune ha proceduto a far effettuare tutti i lavori necessari alla riapertura. Infatti, da tempo il nido aveva bisogno di diversi interventi di manutenzione. Inoltre anche questa scuola ha ricevuto la struttura, posizionata nel giardino che permetterà uno sfruttamento maggiore degli spazi esterni, proprio per andare incontro alle misure anti Covid nazionali e sulla base di un investimento voluto dall’amministrazione Conio per le scuole di Taggia.

Al di là degli aspetti tecnici il nuovo nido girotondo aumenta la propria capienza, passando da 18 a 24 bambini, per la fascia 3 mesi-3 anni. L’affidamento della gestione a un privato comporterà un risparmio a detta dell’amministrazione comunale, senza andare a intaccare il costo delle rette per le famiglie che rimarrà invariato rispetto al passato, così come quello per i buoni pasto. Il Comune manterrà comunque il pieno controllo qualitativo sull’andamento del servizio che sarà analizzato a cadenza regolare, oltre naturalmente ai servizi di iscrizione.