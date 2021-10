Sanremo: Comune in difficoltà economiche, Biancheri “Le grandi opere sono a costo zero” (Video)

La mancata vendita di ‘Casa Serena’ pesa come un macigno sul bilancio del Comune di Sanremo che, di fatto, torna indietro di qualche mese a quando la RSA di Poggio rappresentava l’unica speranza all’orizzonte per non restare con l’acqua alla gola.



L’ha detto a chiare lettere il sindaco Alberto Biancheri durante l’ultima seduta del consiglio comunale, ribadendo la difficile situazione del portafoglio pubblico di palazzo Bellevue. E, immancabilmente, si scatena la polemica sulle grandi opere in programma (palazzetto dello sport, posteggio interrato di piazza Eroi, green park, porto vecchio) che, a detta di chi è poco avvezzo alla materia amministrativa, toglierebbero risorse ad altri capitoli di spesa quotidiani.

Per questo il sindaco Biancheri ha voluto fare chiarezza in merito specificando come i grandi cantieri pronti a partire non graveranno sulle ‘magre’ casse comunali.