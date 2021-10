Sanremo: la Guardia di Finanza sequestra beni per 265 mila euro a un pregiudicato della zona

Un pregiudicato di Sanremo, B.M. di 64 anni, si è visto sequestrare nelle ultime ore beni per un valore complessivo di 265 mila euro. La Guardia di Finanza ha messo i sigilli a due appartamenti e un box oltre al sequestro di una moto. L’uomo ha precedenti per reati legati al mondo della droga.

L’indagine coordinata dal procuratore Alberto Lari con il sostituto Lorenzo Fornace, è culminata con il decreto emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Genova.

Gli accertamenti sono iniziati nel 2020 per il 64enne che, nel 2007, fu sottoposto a sorveglianza speciale per traffico e spaccio di stupefacenti e già in quell’anno gli era stato sequestrato un immobile e circa 20 mila euro in contanti. All’uomo è stata riconosciuta la ‘pericolosità sociale’ e gli inquirenti hanno ipotizzato che vivesse di illeciti anche per via di una sproporzione tra i redditi dichiarati e i beni posseduti e intestati a due donne, ma a lui riconducibili.