Due incendi nel primo pomeriggio: Vigili del Fuoco e volontari in azione a Panegai e Costarainera (Foto e Video)

Vigili del Fuoco di Imperia e volontari anti incendio impegnati su due fronti questo pomeriggio per domare le fiamme a Panegai e Costarainera.

Le squadre sono impegnate per spegnere le fiamme divampate nel primo pomeriggio, in azione anche l'elicottero anti incendio per i lanci dall'alto

A Panegai le fiamme si sono avvicinate ad alcune abitazioni della zona.