L'incendio in zona capo Berta visto da Diano Marina (foto da video su Facebook)

Incendio in serata nella zona di capo Berta a Diano Marina, in via Bellamadre. Stando a quanto si apprende, pare che le fiamme siano pericolosamente vicine ad alcune abitazioni della zona.

Sul posto sono in azione i Vigili del Fuoco del distaccamento di Imperia con l'autobotte e i volontari anti incendio. Le operazioni di spegnimento andranno avanti per diverse ore.