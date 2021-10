Ospedaletti: lavori pubblici, settimana ricca di interventi e alcuni progetti approvati dalla giunta

Settimana importante sotto il profilo dei lavori pubblici per Ospedaletti. Numerosi gli interventi approvati dalla giunta del sindaco Daniele Cimiotti, oltre ad alcuni cantieri che prenderanno il via, rendendo necessarie delle modifiche alla viabilità.



Petit Royal - In data 11 ottobre è stato pubblicato il bando per locazione e lavori riguardo l'albergo Petit Royal di Corso Regina Margherita n.86 a Ospedaletti. Il bando e i lavori sono finalizzati al miglioramento dell'hotel Petit Royal elevandolo alla categoria 4 stelle o 5 stelle.



Piazza Europa - Sempre nella giornata di lunedì 11 ottobre, la Giunta comunale ha approvato il progetto per il completamento di Piazza Europa e della Scalinata delle Bouganville. Il progetto relativo a Piazza Europa prevede la realizzazione di un'area dedicata alla pallacanestro e un'area polifunzionale per i giochi e per l'intrattenimento dedicata ai bimbi, oltre ad un nuovo servizio igienico.



Difesa della costa - Nel corso di questa settimana inizia l'allestimento del cantiere per i lavori di difesa della costa che interessano il Piazzale al Mare e la spiaggia dell'Anciua. Per questo motivo verrà chiusa al transito la passeggiata pedonale inferiore sino al termine dei lavori.



Pista Ciclopedonale – Nei prossimi giorni inizieranno i lavori relativi alla riqualificazione del tratto di pista ciclopedonale compreso tra lo stabilimento balneare 'Baia del Sole' e il ristorante 'Baxairicò' e pertanto il transito di biciclette sarà deviato su via Cavalieri di Malta.



Rio Crosio – E' stato pubblicato il bando per lavori di messa in sicurezza dell'alveo del Rio Crosio e del tratto delle acque reflue di pertinenza.