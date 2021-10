Sanremo: ‘Casa Serena’, il Tar boccia l'istanza del Comune per la revoca della sospensiva presentata da My Home

Nuovo capitolo nell’ormai intricata querelle legale che vede il destino della RSA di poggio ‘Casa Serena’ al centro dello scontro tra Comune di Sanremo e ‘My Home’.



La società aggiudicataria della RSA ha presentato la settimana scorsa la richiesta di sospensiva della revoca chiesta dal Comune di Sanremo a seguito dei noti presunti inadempimenti nella gestione della residenza protetta, sospensiva per la quale il Comune aveva a sua volta presentato istanza di revoca urgente. Istanza che oggi ha visto il ‘no’ da parte del Tar. Pare non sia stata ravvisata l’estrema urgenza. Se fosse stata accettata, invece, probabilmente si sarebbe anticipato il giudizio in merito al ricorso.



Ora la My Home avrà 10 giorni di tempo per presentare ricorso contro la revoca della concessione, poi il Tar dovrà nuovamente pronunciarsi su un’eventuale nuova sospensiva ma, questa volta, a seguito di udienza.

Una vicenda a dir poco complessa che vede al centro ‘Casa Serena’ e i suoi circa 90 ospiti con relative famiglie in attesa di conoscere il destino della struttura alla quale hanno affidato i loro cari.