Genova: udienza interlocutoria per gli assolti dei 'furbetti del cartellino', ma ora si deve correre per evitare la prescrizione

E’ stata aggiornata al 20 ottobre per quella che, in gergo tecnico, è considerata una ‘rinnovazione dell’istruzione’, la terza udienza del processo d’appello, oggi a Genova, per l’inchiesta dei ‘furbetti del cartellino’ in Comune a Sanremo.

Oggi era in programma una nuova udienza per il procedimento nei confronti degli imputati assolti in udienza preliminare, a fine gennaio 2020. La Procura, infatti, aveva impugnato 8 delle 10 assoluzioni, ovvero quelle di Luigi Angeloni, Rossella Fazio, Maurizio Di Fazio, Patrizia Lanzoni, Sergio Morabito, Alberto Muraglia, Roberta Peluffo e Paolo Righetto.

La prossima udienza è fissata per il 20 ottobre, quando verranno ascoltati altri tre testimoni ma, come confermato dal presidente, serviranno tre udienze in rapida sequenza per arringhe, conclusioni e sentenza. Questo per evitare che il procedimento vada in prescrizione.