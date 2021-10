Sanremo: dal Maestro Uto Ughi alle altre lamentele, terminato il primo intervento nella zona a mare di San Martino (Foto)

Sono state molte le lamentele arrivate alla nostra redazione per il degrado, la scarsa illuminazione notturna e la ringhiera rovinata in più punti e a tratti pericolante, sulla passeggiata e nella attigua area cani di San Martino a Sanremo.

Tra queste, quella di rilievo del Maestro Uto Ughi che, al termine della sua vacanza a Sanremo, aveva scritto al Comune evidenziando uno stato di assoluto degrado, specialmente nella zona vicina al torrente, proprio a Sanremo. Ughi, uno dei violinisti più famosi in Italia e nel mondo, aveva al tempo condiviso con il nostro giornale una serie di riflessioni sullo stato della città a seguito di una sua visita estiva: “Ho potuto infatti constatare come la zona sia assolutamente insicura per la mancanza totale di illuminazione notturna, per la pessima frequentazione nelle ore serali e per il completo stato di abbandono con immenso dispiacere ho infatti notato la presenza di detriti ovunque, grossi tronchi di albero, rami ed immondizia varia nonché la ringhiera che divide la passeggiata dalla scogliera parzialmente divelta. Un amico che stava passeggiando con noi faceva altresì notare le precarie condizioni della scogliera che, in occasione delle pesanti mareggiate degli ultimi anni, ha subito rilevanti danni specialmente in corrispondenza degli alloggi e della cabina di trasformazione elettrica, e ciò mi ha immediatamente terrorizzato. Il dissesto della scogliera, per cui abbiamo già trasmesso richiesta di urgente ripristino via pec al Comune di Sanremo, qualora si verificasse nuovamente una mareggiata (e questi fenomeni sono assai frequenti negli ultimi anni) potrebbe creare allagamenti e seri danni alle proprietà private e pubbliche nonché, cosa ancor più grave, compromettere l’incolumità delle persone”.

Il Comune sta lavorando nella zona da diverse settimane e, nelle ultime ore è stato terminato uno degli interventi. La ringhiera è stata infatti terminata ma ora proseguiranno i lavori. Serve infatti un intervento importante sulla scogliera, per la quale è stato avviato l’appalto.

Altro capitolo l’illuminazione, per la quale molti hanno lamentato la totale percezione di insicurezza quando si transita nelle ore serali. Il Comune ha trovato un accordo con i privati della zona che si accolleranno il costo della stessa mentre gli scavi saranno realizzati da palazzo Bellevue. Infine sarà anche sistemata la rampa di discesa al mare, che verrà costruita al termine del lavoro per il tubo delle acque bianche ora in corso.