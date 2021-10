Ventimiglia: piante secche e nylon svolazzanti in corso Toscanini, un lettore "Serve un intervento" (Foto)

Un nostro lettore, Carlo, ci ha scritto per segnalare alcune ‘brutture’ di corso Toscanini a Ventimiglia:

“Per la loro specifica localizzazione sono proprio quelle che generano la cosidetta ‘prima impressione’ (nei turisti), impressione che difficilmente si riesce poi a cambiare. Questi scorci sono tali da mesi, se non addirittura da anni, e mi pare difficile credere che nessun responsabile pubblico non se ne sia mai accorto visto che sono proprio sulla strada principale che conduce a Latte e che forse alcuni percorrono diverse volte al giorno. Ventimiglia vuole attirare i turisti milionari e poi non occupa di curare questi importanti ‘biglietti da visita’? No comment! Se non ci sono soldi per ripiantare l’aiuola, almeno che si levino le piante secche e/o marcite. Inoltre mi chiedo quale funzione strategica abbiano i 2 ‘brandelli’ di nylon che pendono all'esterno del muro di una villa privata. Sono lì da moltissimi mesi e prossimamente si disintegreranno e spargeranno nella natura inquinando l'ambiente. Domanda: perché nessuno li rimuove o li fa rimuovere?”