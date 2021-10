Frontale tra due tir sulla A10: nessun ferito grave, ma lunghe code tra Sanremo e Ventimiglia (Foto)

Gravi disagi nel tardo pomeriggio di oggi sull'autostrada A10 tra i caselli di Sanremo e Bordighera per lo scontro frontale tra due mezzi pesanti.

Per fortuna, nonostante la dinamica, non si registrano feriti gravi, ma è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti. Sul posto anche un equipaggio di Ospedaletti Emergenza che ha trasportato i due autisti in ospedale per accertamenti.

Presente anche la Polizia Stradale per la gestione del traffico che ha subito pesanti rallentamenti in entrambe le direzioni tra Sanremo e Ventimiglia.

Stando ai primi rilievi pare che l'incidente sia stato provocato dalla foratura di uno pneumatico.