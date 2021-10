Ritorna l'appuntamento con la ricetta antispreco de I Deplasticati: oggi cuciniamo il tortino a base di pane raffermo

Ebbene sì. Anche oggi I Deplasticati propongono una ricetta #nosprechi con il pane raffermo. Diverse idee con lo stesso ingrediente per poter variare e non annoiarvi in cucina.



Come prima cosa, mettete nell’acqua il pane per ammorbidirlo, poi strizzatelo bene e posizionatelo in un recipiente. Condite con un goccio d’olio d’oliva, sale, pepe, curcuma, le spezie che avete in casa e impastate bene. Cospargete d’olio una teglia, quella che ho usato ha un diametro di 20cm.

Ricoprite la base della teglia con l’impasto e farcite con quello che avete in casa, io ho messo peperoni al forno, mozzarella e parmigiano.

Con il resto del pane avanzato fate un altro strato fino a ricoprire il tutto. Date un bel giro d’olio e coprite con un bel strato di parmigiano.

Via in forno a 180° per 30 minuti fino a quando la superficie non diventa croccante.

Ottimo, semplice e veloce, ideale come primo piatto.