Arma di Taggia: presentata oggi l'Associazione di volontariato 'La Casa Grande di Giz'

Ad Arma di Taggia, nella sala di Villa Boselli, alla presenza del Sindaco Conio, degli Assessori: Ceresola, Dumarte Negroni, è stata presentata l'Associazione di volontariato, “La Casa Grande di Giz”.

Mino Casagrande, il Presidente, che l'ha voluta fermamente, ne ha spiegato l'origine e la finalità. E' nata da una precisa volontà dii Mino, di realizzare per il suo nipotino Giacomo Zunino, in arte “Giz”, qualcosa che, in prospettiva, gli rimanesse di concreto. Così l'idea è stata di pensare a qualcosa che andasse incontro alle famiglie che si fossero trovate ad affrontare problemi della prima infanzia di carattere psichico (ritardo cognitivo) e non solo.

Il dottor Giuseppe Trucchi, neuropsichiatra infantile, e la dott.ssa Francesca Loffredo, psicologa, hanno presentato una fotografia della nostra Provincia che la pone in Italia, agli ultimi posti in termini di risposta alle reali esigenze di cura dei piccoli pazienti.

Hanno così sottolineato l'importanza che un'Associazione di questo tipo, possa essere di effettivo sostegno, soprattutto per le famiglie meno abbienti.

L'associazione che muoverà i primi passi in un bilocale di via Flora 6 ad Arma di Taggia, ha, componenti del C.d.A. : Vicepresidente Daniele Lanza, Consiglieri: Arianna Allaria, Antonella Casagrande, Florinda Ferrara, Maurizio Raffa e Salvatore Taffari.

Tutto l'uditorio è stato poi coinvolto, con interventi di vario tipo, tra tutti quello di nonno Emilio, anche lui molto coinvolto col nipotino Emilio junior.

Ha concluso l'incontro, la presentazione da parte della dr.ssa Martina Prette, Presidente dell'Associazione “aMarti”, anche questa rivolta ai problemi della prima infanzia, non di carattere psichico (tumorali, cardiologici, di diabete...) che, in stretta collaborazione, offriranno un supporto a 360 gradi.