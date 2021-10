Episodio dai risvolti ancora oscuri sul quale stanno indagando i Carabinieri, questa mattina a Sanremo.

Un uomo, totalmente ubriaco, si è chiuso nel bagno di un bar di via Roma in pieno centro e non usciva nonostante le continue chiamate del titolare.

Sono stati chiamati i Carabinieri che hanno convinto l’uomo a uscire. Ora è stato portato in ospedale per i controlli del caso. Al momento i militari stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti.