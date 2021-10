Sanremo: rissa e aggressioni al carcere, Ventimiglia (Lega) "Chiederò ai vertici del partito un sopralluogo"

"Le notizie che giungono dal carcere di Valle Armea sono preoccupanti". Ad affermarlo il capogruppo della Lega in Consiglio Comunale a Sanremo, Daniele Ventimiglia. Nel giro di poche ore il penitenziario cittadino è stato teatro di una rissa tra detenuti e di aggressioni al personale di polizia con un totale di cinque feriti.

"Raccogliamo il grido di allarme del segretario regionale dell’USPP, Guido Pregnolato. Chiederò ai vertici del mio partito un sopralluogo della struttura, non solo per dare la nostra solidarietà ai poliziotti penitenziari in servizio ma per verificare la sicurezza dell’istituto e delle persone detenute che, ricordo, sono sotto custodia dello Stato" - rimarca Daniele Ventimiglia.



"Troppe le aggressioni e gli eventi critici balzati alla cronache come il suicidio accaduto nel mese di agosto. Come rappresentanti delle istituzioni è nostro dovere interessarci di una realtà, ahimè, molte volte dimenticata ma parte integrante della società" - conclude il capogruppo della Lega a Sanremo.