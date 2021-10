Ieri è stato ritrovato a Sanremo un esemplare di pappagallo 'ara ararauna' marcato con anello, appartenente all’allegato B della CITES.

L'esemplare è stato preso in consegna dal nucleo CITES dei Carabinieri Forestali, chi l'avesse smarrito può contattare il comando di Imperia, in via Argine Sinistro 78, al numero 0183273574.