Tre agenti del carcere di Sanremo finiscono al pronto soccorso: “Detenuti impuniti e liberi di fare ciò che vogliono”

“È un carcere ormai fuori controllo. Un detenuto straniero dell’est Europa nelle prime ore della giornata in preda a pura follia dopo essersi procurato volontariamente delle ferite alle mani ha aggredito il personale giunto in suo soccorso”.

Lo comunica il SAPPe della Liguria denunciando l’episodio quale emblema dello stato di confusione che regna in quell’istituto foriero di eventi critici.

“Un’aggressione immotivata e di inaudita violenza nella quale sono rimasti feriti tre poliziotti penitenziari bersagliati da calci e pugni - dichiarano dal sindacato - ad avere la peggio è stato il responsabile del settore il quale è stato più volte sputato e morso ai polsi. Ci sono voluti quasi 15 minuti per contenere la furia del detenuto”.

“È assurdo – commenta Michele Lorenzo del SAPPe – tutto questo accade giornalmente nel carcere di Sanremo: solo Sabato un altro detenuto ha distrutto il mobilio della postazione di servizio del personale scaraventando per terra sia l’armadio che le sedie e la scrivania distruggendole per poi inveire verso l’agente di turno con minaccia di aggredirlo se non chiamava il responsabile del reparto”.

Sempre a Sanremo, nello stesso giorno, un altro episodio ha coinvolto il personale intervenuto per sedare una rissa tra detenuti con conseguenze per l’agente che ha riportato 10 giorni di prognosi.

“Quindi – testimonia il SAPPe – su Sanremo vi è una escalation di inaudita violenza nei confronti della Polizia Penitenziaria che opera senza strumenti, vittima sacrificale di un sistema ormai fallito”.

Sanremo è una casa di reclusione cioè con detenuti che devono scontare una pena definiva, dove non vi sono attività lavorative e una buona parte dei 230 detenuti presentano problemi psichiatrici e non vi è assistenza specialistica. Per questo il SAPPe chiede l’invio di una commissione ispettiva che verifichi l’organizzazione dell’istituto notevolmente in sotto organico con 155 poliziotti presenti solo sulla carta.

“Massima solidarietà nei confronti del personale vittima di aggressioni e sottoposto a troppo stress lavorativo dinanzi all’indifferenza dell’Amministrazione - continua il SAPPe della Liguria – è ora di fronteggiare la violenza penitenziaria dotando la Polizia Penitenziaria di sistemi anti aggressione e siamo sempre più convinti che la fornitura della pistola taser sia l’unico strumento che può attenuare la molla di aggressività che imperversa negli istituti. Ormai – conclude il segretario Lorenzo – il carcere ha perso il suo fine rieducativo, i troppi eventi critici e le aggressioni ne sono la testimonianza, per questo il SAPPe ha dichiarato lo stato di agitazione nazionale con l’interruzione delle relazioni sindacali a tutela di tutto il personale”.