Ennesima rottura della condotta del Roya: domani tutto il Golfo Dianese senz'acqua dalle 13

Nuovi problemi all’acquedotto del golfo dianese. E’ infatti in corso un intervento di scavo sulla condotta di adduzione del Roya in via Angiolo Silvio Novaro a Diano Marina, nella zona della cosiddetta ‘incompiuta’.

Lo scavo è finalizzato ad effettuare una riparazione idraulica. Vista l'entità della rottura e la condizione di precarietà in cui versa la tubazione, Rivieracqua conferma che sospenderà l’erogazione dell’acqua in tutto il Golfo Dianese, da domani alle 13 fino a fine lavori.

L'intervento di riparazione, presumibilmente sarà ultimato entro le 20 di domani, salvo imprevisti.