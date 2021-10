Diano Marina: affluenza in calo al 18,85% alle 12 per le Amministrative, ecco il voto di Parrella e Za Garibaldi (Foto)

Hanno espresso la loro preferenza uno alle 11 e l’altro alle 12, due dei tre candidati a Sindaco di Diano Marina, Francesco Parrella e Cristiano Za Garibaldi. Gel, mascherine e tutti i dispositivi per la sicurezza in tempo di Covid per presidenti e scrutatori per questa importante giornata per Diano.

Mentre l’affluenza del piccolo centro rivierasco è al 18,85% (in calo rispetto al 22,25% delle precedenti) i due candidati si sono presentati all’unico seggio della cittadina, dove sono le 7 sezioni. Parrella alle 11 e Za Garibaldi alle 12 hanno votato e, quindi, sono rientrati nelle loro abitazioni da dove vivranno l'attesa fino a domani pomeriggio alle 15, quando si apriranno gli scrutini.

Ricordiamo che Marcello Bellacicco non vota a Diano, in quanto residente a Borgomaro.

Ecco le affluenze dei votanti negli altri comuni della provincia: Apricale 13,56% rispetto al 32,72 della precedente consultazione elettorale, Armo 20,22% contro il 17,39, Aurigo 16,91% rispetto al 26,39, Borghetto D’Arroscia 12,91% (prec. 20,94%), Borgomaro 12,08% (26,44%), Caravonica 20,62% (20,37%), Castelvittorio 18,37% (29,54%), Chiusavecchia 20,00% (27,42%), Cipressa 17,96% (29,58%), Civezza 19,08% (28,48%), Costarainera 23,47% (16,62%), Diano Arentino 19,08% (17,12), Diano Castello 11,03% (19,07), Lucinasco 13,00% (17,35), Pompeiana 17,35% (19,13), Prelà 17,98% (26,09), Rezzo 14,02% (33,33), Seborga 22,58% (30,37%), Terzorio 20,63% (39,67) e Villa Faraldi 11,48% (18,31).

Il totale dei 21 comuni al voto in provincia vedere un’affluenza del 17,06% rispetto al 23,42% delle precedenti consultazioni.