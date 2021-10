Alla scoperta dei Clavesana: Pieve di Teco scopre la voglia di camminare per antichi sentieri

Anche Pieve di Teco scopre la voglia di camminare per antichi sentieri. La valle Arroscia meno conosciuta, con cime più modeste, ma con boschi, torrenti e tanta storia è ora percorribile grazie a una rete di sentieri segnalati e puliti. Pieve di Teco è nata nel 1233 per volontà del marchese Antonio di Clavesana, feudatario del luogo ed è al casato dei Clavesana che è dedicato questo fitto reticolo di antichi viottoli.

Quando si parla di Valle Arroscia, si pensa subito ai paesi più in alto, alla montagna più verticale, trascurando la parte dove l’ambiente e il paesaggio sono più dolci, ma non per questo meno belli. Il gruppo Auser di Savona, guidato dalla guida escursionistica ambientale Marina Caramellino ha inaugurato le passeggiate autunnali proprio a Pieve di Teco, partendo dal borgo e arrivando ad Acquetico per una degustazione alla tenuta Maffone.

Una bellissima esperienza tra la natura e la storia, un’escursione non troppo impegnativa alla conoscenza del passato in un ambiente semi selvaggio. L’emozione del cammino e la degustazione degli ottimi vini della zona è stata un’esperienza felice, per una giornata diversa in un luogo di pace. Spesso pensiamo di dover andare lontano per restare meravigliati dalla bellezza della natura, invece proprio vicino a noi possiamo camminare nel verde, visitare antiche chiese e oratori, degustare ottimi vini e passeggiare sotto portici di tanti secoli fa, capaci ancora di stupire.

Andare alla scoperta dei sentieri dei Clavesana sarà per tutti una bella sorpresa. Per contatti ed escursioni Marina Caramellino – GAE – 3371066940.