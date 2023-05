Ventimiglia: obiettivo ballottaggio, le liste di Federazione Civica non si schierano e lasciano libertà di voto

Le due liste ‘Federazione Civica’ e ‘Ventimiglia nel Cuore’, che hanno sostenuto la candidatura a sindaco di Tiziana Panetta, ha ribadito in queste ultime ore la propria posizione neutrale in merito alla scelta per il ballottaggio tra i due candidati.

“Ricordiamo che andare a votare non è solo un diritto, ma un dovere civico – evidenziano le due liste – ed essere civici significa rispettare e valorizzare la posizione individuale dei cittadini votanti e riteniamo che sia poco rispettoso, anche nei confronti di chi ci ha sostenuto (e sono tanti, perché ci hanno consentito di diventare il primo schieramento che ha raggiunto il maggior numero di preferenze, rispetto ad ogni singolo partito politico) schierarci a nome loro e fornire indicazioni di voto”.

“Naturalmente – proseguono - anche a seguito di incontri, abbiamo valutato i pro e i contro dei due contendenti di centrodestra e di centrosinistra, che i cittadini hanno mandato al ballottaggio, in modo che ciascuno di noi, nella propria libertà di voto, abbia il numero massimo di informazioni possibili e sappia quale dei due schieramenti ha dimostrato maggiore interesse all'attuazione anche del nostro programma elettorale e ha le competenze per poter amministrare perché, come abbiamo sempre sostenuto in campagna elettorale, per ben amministrare occorrono le competenze”.

“Ognuno si senta libero di votare il candidato che più lo può rappresentare – terminano - e che dovrà amministrare la nostra amata Ventimiglia, secondo scienza e coscienza”.