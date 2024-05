Triora, tutto pronto per la 7a edizione di “Pittura per le vie del Borgo” (foto)

Tutto pronto domenica per la settima edizione di “Pittura per le vie del Borgo”, manifestazione organizzata dal Comune di Triora, in collaborazione con l'associazione “LiberArteFamKore”.

L’evento, il cui inizio è previsto per le ore 11, trasformerà i caratteristici carruggi e stradine del borgo in un vivace atelier a cielo aperto. Artisti locali e non solo si cimenteranno nella pittura su pannelli e materiale riciclato, creando opere d'arte uniche.

L'evento sarà arricchito da animazione musicale e una performance di body painting curata dall'artista Eleonora Olivieri. Per i più piccoli truccabimbi e tanti giochi.

Alle ore 14.30 è prevista una visita guidata del centro storico, a cura di Raffaella Asdente, che vi accompagna in un viaggio alla scoperta della storia e delle tradizioni di Triora.

Si ricorda che a Palazzo Stella dalle 9 alle 20 e fino al 30 maggio è possibile visitare la mostra fotografica “Misticismo Copto Lalibela” di Cristina Garzone. Gli organizzatori aspettano i visitatori per una domenica nel cuore della Valle Argentina.