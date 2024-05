Grande successo per “L’amore è sempre amore” della sanremese Ernestina Pellesi in scena ieri al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo.

La compagnia 'L'emporio del Teatro' di Sanremo collabora con Auser e Banca del Tempo, ed a sipario chiuso Maria Pia Veneziano aiuto regista ha presentato la commedia “L’amore è sempre amore” con il supporto del presidente di Auser Giovacchino Carli ex attore lui stesso.

La commedia già rappresentata con successo l’anno scorso ad Imperia e Ceriana e quest’anno a Camporosso, ormai collaudata, è stata molto apprezzata anche a Sanremo.

I due atti sono stati costellati di applausi a scena aperta e risate perchè le paradossali situazioni in cui si trovano a vivere idealmente i personaggi a Santa Margherita Ligure nella villa dei Conti Altieri sono ricche di buffi contrasti e colpi di scena. Come promette il titolo, si parla d’amore ma non certo in modo retorico ma bensì con ironia, perchè anche se opportunista, sofferto o diverso in tutti i suoi aspetti il sentimento è una necessità delle persone e sfida pregiudizi e differenze sociali, quindi l’amore è sempre amore appunto.

Il primo atto ci fa entrare nel salotto della villa dove la servitù è percorsa da sofferenze e speranze che si intrecciano con la spensieratezza dei Conti che sembrano trascurare altri conti più prosaici , quelli economici. Ma uno dei Conti almeno lavora per salvare il bilancio e l’azienda di famiglia anche grazie all’aiuto della contessa zia, che arriverà nel secondo atto. Occorre però trovare in tutta fretta una fidanzata promessa sposa per rendere credibile l’operazione agli occhi della zia ed una coppia di cugini borgatari romani si presterà a recitare l’inganno con esiti esilaranti.

Nel secondo atto l’arrivo della contessa zia come un “deus ex machina” delle tragedie greche, risolve l’intrigo, ma essendo una commedia, il divertimento viene dalle contrastanti emozioni che esprimono i personaggi nelle attese e nelle sorprese per comportamenti non consoni ad un ambiente che si considera nobile. E cosi anche se l’operazione “fidanzata” fallisce miseramente, nuovi amori si formano ed anche la contessa zia accetterà ricordando un suo amore di gioventù.

Grandi applausi finali alla compagnia composta tutta da non professionisti ed alla autrice e regista , la sanremese Ernestina Pellesi. La città di Sanremo ha dato un grande sostegno a questa piccola realtà teatrale ed è stato particolarmente toccante il saluto dell’Assessora e Vicesindaco Costanza Pireri che ha voluto essere presente nonostante il recente incidente subito. Chi non avesse potuto venire a teatro oppure volesse avere un ricordo della serata e sostenere l’autrice può trovare “L’amore è sempre amore”, in vendita su Amazon in versione libro.