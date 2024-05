Ventimiglia, alle studentesse dell'Aprosio Chiara Pugliese e Alessandra Scarca il premio Asimov per le migliori recensioni

Un altro prestigioso riconoscimento è arrivato al liceo di Ventimiglia.

Chiara Pugliese di 3B e Alessandra Scarca di 4A, hanno realizzato, a livello regionale, le migliori recensioni del Premio Asimov 2024. E’ la quarta volta che il liceo ventimigliese prende parte all’iniziativa, conquistando ogni anno un piazzamento meritevole in Liguria.

Scienza e letteratura possono stringersi la mano creando opere di grande valore culturale. E tutto questo grazie alla straordinaria figura di Isaac Asimov: scrittore di fantascienza, definito “il padre della fantascienza come genere letterario”. Asimov fu prima di tutto uno scienziato a tutto tondo, uno scienziato-umanista come lui stesso amava definirsi, appassionato di scienze, scrittura e divulgazione.

"Il “Premio Asimov” è un riconoscimento riservato ad opere di divulgazione e di saggistica scientifica particolarmente meritevoli. Esso vede come protagonisti sia gli autori delle opere in concorso, sia migliaia di studenti italiani, che decretano il vincitore con i loro voti e con le loro recensioni, a loro volta valutate e premiate.

Il Liceo “Aprosio” di Ventimiglia ormai da anni inserisce nelle proprie iniziative la partecipazione di alcuni suoi alunni all'evento: con la finalità di avvicinarli alla cultura scientifica, attraverso la lettura critica delle opere in gara. Si tratta di un’interessante proposta curata anche quest’anno dalla professoressa di matematica Germana Gozzi.

La Dirigente, prof.ssa Lara Paternieri, l’altra mattina si è recata di persona nelle classi interessate per comunicare la notizia e consegnare gli attestati di merito alle due vincitrici. L’attività di lettura, analisi e recensione delle opere in gara da parte degli studenti può essere riconosciuta ai fini dell’attribuzione di crediti formativi e come percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO, ex alternanza scuola-lavoro), previa certificazione degli Enti organizzatori e delle scuole aderenti.