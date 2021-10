Imperia, continua la lotta al degrado, nuova operazione della polizia locale contro l'abbandono 'selvaggio' di veicoli. Gagliano: "Il progetto continuerà senza sosta" (foto)

Continuano le operazioni di rimozione dei veicoli abbandonati sul territorio cittadino. Nei giorni scorsi la polizia locale di Imperia, congiuntamente all'ufficio 'Ambiente'. ha rimosso sette mezzi.

Gli interventi sono stati effettuati in via Clavi, in via Argine destro, a Caramagna, in via Sant'Agata e Littardi. Il bilancio dei veicoli rottamati, a cura dell' autodemolizioni 'Tedesco' di Carmagnola sale a 50 e a questo numero si aggiungono anche le tantissime biciclette e moto rimosse.

Congiuntamente gli agenti hanno provveduto anche ad individuare i proprietari di altri mezzi "dimenticati" lungo le vie cittadine che sono stati fatti portare via dagli stessi proprietari, identificati dalla Polizia locale, e di conseguenza ricollocati in area privata.

"Ciò che sto facendo mi pare sia sotto gli occhi di tutti, evidenzia l'Assessore con delega alla polizia locale e viabilità, Antonio Gagliano. Si tratta di un progetto a medio-lungo termine. Si stanno realizzando sul territorio molte opere pubbliche che devono obbligatoriamente coesistere con una città più pulita e che quindi non abbia "rottami" a vista in quanto va privilegiato il decoro urbano. Grazie alla lungimiranza, mia e del sindaco Claudio Scajola, questa è un'operazione a 'costo zero', ringrazio quindi i cittadini per le segnalazioni che mi inoltrano sempre, la Polizia locale in toto per la disponibilità ed il sindaco per per l’amore che dedica a 360° alla città".