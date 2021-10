Diano Marina: scontro auto-moto sull'Aurelia, due feriti non gravi trasportati in ospedale (Foto)

Grave incidente stradale, poco dopo le 13.30 sull’Aurelia a Diano Marina. Secondo una prima ricostruzione una Fiat Panda e una moto di grossa cilindrata si sono scontrate per cause ancora in via d’accertamento.

Ad avere la peggio, ovviamente, il conducente del mezzo a due ruote che è stato sbalzato violentemente sull’asfalto. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 e le ambulanze della locale Croce Rossa e della Croce d’Oro di Cervo.

Lievi ferite anche per il conducente dell’auto, sulla quale è esploso l’airbag. I due feriti sono stati portati in ospedale a Imperia, in codice giallo di media gravità.