Imperia: firmata ordinanza per non potabilità dell'acqua via Santa Lucia e Frazione Oliveto

Il sindaco di Imperia, Claudio Scajola, ha firmato un'ordinanza contingibile e urgente che prevede il divieto di usare l'acqua per il consumo umano, se non previa bollitura, in Via Santa Lucia e in frazione Oliveto.

Il provvedimento è stato assunto in via cautelativa a seguito delle analisi che hanno evidenziato nei punti di controllo un superamento dei valori microbiologici previsti dalla legge.

Rivieracqua sta già intervenendo per porre rimedio alla situazione, derivante con buona probabilità da un guasto al sistema di pompaggio del cloro nei due punti.