Elezioni 3 - 4 ottobre - A Terzorio i 'tersurin' del candidato sindaco Valerio Ferrari, "Parola d'ordine sostenibilità ambientale"

"Ripartiamo da qui per continuare sulla strada tracciata". Questo il messaggio di Valerio Ferrari, sindaco uscente a Terzorio e unico candidato sindaco per le elezioni.



In questi casi, la vittoria non è dettata dal numero di voti contro un 'avversario politico. Infatti, servirà il raggiungimento del quorum, sul numero totale dei votanti, fissato quest'anno al 40%. In questo borgo saranno chiamati alle urne 189 persone e si potrà votare domenica 3 ottobre, dalle 7 alle 23, e lunedì 4, dalle 7 alle 15.



Ferrari, 28 anni, si presenta come candidato sindaco della lista "Nui Tersurin", sostenuto dai candidati consiglieri:



Boeri Mirko, 45 anni

Cerato Sara, 35 anni

Di Blasio Claudio, 50 anni

Donati Alessandro, 47 anni

Ferrari Flavio, 24 anni

Filippi Cristina, 39 anni

Mattiussi Sabrina, 46 anni

Nasi Paola, 41 anni

Negrini Valeria, 48 anni

Vadalà Riccardo, 24 anni



"Cinque anni fa è iniziato un percorso, abbiamo lavorato e gettato le basi di uno sviluppo che ha l'obiettivo di rilanciare e far crescere il nostro paese, partendo dalle opere pubbliche che sono il traino della crescita. Oltre 600mila euro in 5 anni per un paese di meno di 250 abitanti, passando per digitalizzazione, sicurezza urbana, prevenzione del rischio idrogeologico e promozione del territorio, il cui denominatore che ha accomunato questi investimenti è stato la sostenibilità ambientale. - racconta Ferrari - Ripartiamo da qui per continuare sulla strada tracciata, con un gruppo per metà composto da amministratori uscenti e per metà nuovi volti, cinque donne e cinque uomini, uniti dall'obiettivo di rinnovare e migliorare il nostro piccolo borgo".